Ижевск. Удмуртия. Муниципальную Службу благоустройства и дорожного хозяйства (МУК «СБиДХ») оштрафовали за рыхлый снег в Ижевске.

Прокурорская проверка установила, что на 30 участках ижевских улиц есть слой рыхлого снега. Отмечается, что его глубина не соответствует нормативной, также допущено формирование снежных валов на остановках общественного транспорта.

По постановлению прокурора МКУ «СБиДХ» оштрафовано на 100 тыс. рублей.