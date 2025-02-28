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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске службу благоустройства оштрафовали за скопления рыхлого снега

11:20, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске службу благоустройства оштрафовали за скопления рыхлого снега
11:20, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
215
0
#Ижевск\n#уборка снега
Источник фото: ИА «Сусанин»
215
0

Нарушения выявили на 30 участках дорог.

Ижевск. Удмуртия. Муниципальную Службу благоустройства и дорожного хозяйства (МУК «СБиДХ») оштрафовали за рыхлый снег в Ижевске.

Прокурорская проверка установила, что на 30 участках ижевских улиц есть слой рыхлого снега. Отмечается, что его глубина не соответствует нормативной, также допущено формирование снежных валов на остановках общественного транспорта.

По постановлению прокурора МКУ «СБиДХ» оштрафовано на 100 тыс. рублей.

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11:20, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
215
0
#Ижевск\n#уборка снега