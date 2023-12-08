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Главное управление Госнадзора Удмуртии возглавила Мария Чистякова

15:15, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Главное управление Госнадзора Удмуртии возглавила Мария Чистякова
15:15, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#чиновники
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
217
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С декабря 2021 года она исполняла обязанности руководителя управления.

Ижевск. Удмуртия. Мария Чистякова лишилась приставки «исполняющий обязанности» и возглавила главное управление по государственному надзору Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Чистякова приступила к выполнению обязанностей с 8 декабря. С декабря 2021 года она являлась исполняющим обязанности руководителя. Её предшественник Евгений Поздеев тогда был назначен на пост вице-премьера по строительству и дорожному хозяйству Удмуртии. В октябре 2022 года он покинул высокий пост. 

Мария Чистякова уроженка Ижевска. Получила высшее образование в УдГУ и Адыгейском госуниверситете по специальностям «Физическая культура» и «Юриспруденция».

15:15, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#чиновники