У председателя правительства Удмуртии появятся три новых заместителя

В республиканском кабинете министров будет работать девять вице-премьеров.

Ижевск. Удмуртия. Число вице-премьеров в правительстве Удмуртии достигнет девяти человек. Под началом главы республиканского кабинета министров будут работать три новых заместителя.

О необходимости структурных изменений в правительстве региона на сессии Госсовета Удмуртии заявил глава республики Александр Бречалов.

Так, профильной заместитель председателя правительства появится у двух министерств социального блока – министерства социальной политики и труда и министерства образования и науки.

Также вводится должность зампреда, который будет отвечать за работу Минкульта, Минспорта и вновь образованного агентства по молодежной политике.

Кроме того, предлагается назначить вице-премьера, курирующего деятельность Минстроя и министерства транспорта и дорожного хозяйства. Необходимость введения новой должности Александр Бречалов объяснил возросшей активностью региона в строительстве новых объектов социальной сферы. Если в 2017 году в Удмуртии возводилось всего около полутора десятков зданий социального назначения, то в 2021 году – уже 120.

Дополнительных подчиненных получат и действующие зампреды. Так, первый заместитель председателя правительства Константин Сунцов традиционно будет контролировать экономический блок – министерства экономики, промышленности и торговли, министерство цифрового развития, а также новое агентство по туризму.

В ведение Ильяса Ханнанова помимо государственного комитета по делам ГО и ЧС и управления по обеспечению деятельности мировых судей попадает и комитет по делам архивов.

Анатолий Строков продолжит курировать Минфин и Минимущество Удмуртии. В статусе зампреда останется министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова, которая также координирует работу республиканского управления ветеринарии.

Также глава Удмуртии обосновал необходимость сохранить в структуре правительства должность вице-премьера по вопросам здравоохранения, сейчас эту должность занимает Эльвира Пинчук.

На посту заместителя председателя правительства Удмуртии продолжит работу постоянный представитель главы республики при президенте России Михаил Хомич.

В зоне ответственности руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова остаются министерство национальной политики, агентство печати и массовых коммуникаций и комитет по делам ЗАГС.

Работой всей исполнительной власти в регионе руководит глава республики. Председатель правительства республики Ярослав Семенов продолжит осуществлять общее руководство кабинетом министров, кроме того, в его непосредственном подчинении функционируют региональное Минприроды и главное управление по государственному надзору.

Также глава республики подчеркнул, что несмотря на введение должности профильного зампреда, предметом постоянного внимания и личной ответственности премьер-министра остаются вопросы дорожного строительства.

По словам Александра Бречалова, перемены в структуре правительства не потребуют дополнительных финансовых затрат.