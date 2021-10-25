Работников администрации Ижевска привлекли к ответственности за кумовство

Прокуратура выявила нарушения законодательства о коррупции в учреждениях образования, спорта и культуры.

Ижевск. Удмуртия. Руководители 11 муниципальных организаций в Ижевске приняли на работу своих супругов и родственников. О результатах проверки кадрового состава городских учреждений сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Несоблюдение норм антикоррупционного законодательства выявили в учреждениях образования, культуры и спорта. В результате прокурорской проверки выяснилось, что в подчинении руководителей работают их родственники или супруги.

При этом о возможном конфликте интересов ответственные лица в администрацию Ижевска своевременно не сообщили. В то же время и сотрудники муниципалитета, ответственные за соблюдение антикоррупционного законодательства, оставили происходящее в подведомственных учреждениях без внимания.

Также выяснилось, что начальник одного их отделов администрации Октябрьского района согласовал проект разрешения на получение денег с муниципального банковского счета, разработанный по заявлению членов его семьи. При этом чиновник не уведомил руководство о личной заинтересованности при исполнении своих обязанностей.

По представлению прокуратуры администрацией Ижевска приняты меры по предотвращению конфликта интересов, 15 сотрудников понесут дисциплинарную ответственность.

Напомним, в сентябре 2020 года за нарушение антикоррупционного законодательства сняли с должности начальника Гидрометцентра Удмуртии.