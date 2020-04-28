Чиновникам Удмуртии продлили сроки подачи сведений о доходах

Предоставить декларацию можно до 1 августа.

Ижевск. Удмуртия. Чиновникам Удмуртии продлили срок подачи сведений о доходах до 1 августа включительно. Соответствующий указ подписал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами Главы Удмуртской Республики, представляются до 1 августа 2020 года включительно», — написано в тексте документа. Указ вступает в силу со дня его подписания, 28 апреля.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин продлил до 1 августа срок подачи сведений о доходах федеральных чиновников. Такое же предписание было дано федеральному правительству и региональным властям. Ранее чиновники федерального уровня и члены парламента обязаны были отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля. Для рядовых чиновников этот срок истекал 30 апреля.