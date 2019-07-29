В Ижевске выставили на торги «Ритуал»

Начальная цена похоронного предприятия составляет 71 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выставили на торги ООО «Ритуал». Как сообщается на сайте администрации города, прием заявок на участие в конкурсе начался 29 июля и продлится до 26 августа. Сам электронный аукцион состоится 5 сентября 2019 года.

Начальная цена 100% имущества похоронного предприятия составляет 71 млн рублей. Шаг аукциона – 3,55 млн рублей или 5% от начальной цены. Размер задатка составляет 20% от начальной цены – 14,2 млн рублей.

Номинальная стоимость ООО составляет 58,96 млн рублей.

Напомним, что в декабре 2018 года МУП «Ритуал» преобразовалось в ООО. Позднее глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил, что предприятие может быть продано с убытком.

«Продать с убытком – это тоже возможный вариант, но есть шанс всё-таки поработать с активом и сделать его если уж не прибыльным, то хотя бы не убыточным», - сказал Бекмеметьев.