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«Ритуал» в Ижевске могут продать с убытком

10:20, 14 марта, 2019
Диана Ворончихина
10:20, 14 марта, 2019
Диана Ворончихина
126
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости\n#продажи\n#Администрация
Фото: polyus-pinsk.by
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По словам главы города Олега Бекмеметьева, сегодня предприятие стоит «меньше, чем его балансовая стоимость».

Ижевск. Удмуртия. ООО «Ритуал» в Ижевске, владельцем которого является администрация города, могут продать с убытком. Об этом в среду, 13 марта, журналистам рассказал глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

«Мы понимаем, что, будучи несколько лет убыточным, он стоит меньше, чем его балансовая стоимость, то есть продажа с убытком. Здесь пока стоит вопрос: что правильнее сделать? Продать с убытком – это тоже возможный вариант, но есть шанс всё-таки поработать с активом и сделать его, если уж не прибыльным, то хотя бы не убыточным», - сказал Бекмеметьев.

Согласно прогнозному плану приватизации на 2019 год, номинальная стоимость «Ритуала» составляет 58,96 млн рублей.

Напомним, что в декабре 2018 года завершилась реорганизация МУП «Ритуал» в общество с ограниченной ответственностью. 

10:20, 14 марта, 2019
Диана Ворончихина
126
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости\n#продажи\n#Администрация

 

 

 


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