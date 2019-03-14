«Ритуал» в Ижевске могут продать с убытком

По словам главы города Олега Бекмеметьева, сегодня предприятие стоит «меньше, чем его балансовая стоимость».

Ижевск. Удмуртия. ООО «Ритуал» в Ижевске, владельцем которого является администрация города, могут продать с убытком. Об этом в среду, 13 марта, журналистам рассказал глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

«Мы понимаем, что, будучи несколько лет убыточным, он стоит меньше, чем его балансовая стоимость, то есть продажа с убытком. Здесь пока стоит вопрос: что правильнее сделать? Продать с убытком – это тоже возможный вариант, но есть шанс всё-таки поработать с активом и сделать его, если уж не прибыльным, то хотя бы не убыточным», - сказал Бекмеметьев.

Согласно прогнозному плану приватизации на 2019 год, номинальная стоимость «Ритуала» составляет 58,96 млн рублей.

Напомним, что в декабре 2018 года завершилась реорганизация МУП «Ритуал» в общество с ограниченной ответственностью.