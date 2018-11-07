Удмуртия выделит Ижевску до полумиллиарда рублей на уборку снега и содержание дорог

Деньги поступят в виде дотаций и бюджетного кредита.

Ижевск. Удмуртия. Из бюджета Удмуртии могут выделить порядка 485 млн рублей в качестве финансовой помощи Ижевску. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написал глава города Олег Бекмеметьев.

«Достигнуты договорённости по оказанию финансовой помощи из бюджета Удмуртской Республики бюджету города в объеме до 485 млн. рублей в зависимости от наполнения городского бюджет», - отметил руководитель столицы.

Деньги поступят в виде дотаций и бюджетного кредита. При этом 281 млн рублей Ижевск получит уже в ноябре.

Средства направят на содержание улично-дорожной сети, уборку снега, освещение улиц, а также на оплату задолженности школ и детских садов перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги.