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Удмуртия выделит Ижевску до полумиллиарда рублей на уборку снега и содержание дорог

15:35, 07 ноября, 2018
15:35, 07 ноября, 2018
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#бюджет\n#благоустройство\n#дороги\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: @arzik2
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Деньги поступят в виде дотаций и бюджетного кредита.

Ижевск. Удмуртия. Из бюджета Удмуртии могут выделить порядка 485 млн рублей в качестве финансовой помощи Ижевску. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написал глава города Олег Бекмеметьев.

«Достигнуты договорённости по оказанию финансовой помощи из бюджета Удмуртской Республики бюджету города в объеме до 485 млн. рублей в зависимости от наполнения городского бюджет», - отметил руководитель столицы.

Деньги поступят в виде дотаций и бюджетного кредита. При этом 281 млн рублей Ижевск получит уже в ноябре.

Средства направят на содержание улично-дорожной сети, уборку снега, освещение улиц, а также на оплату задолженности школ и детских садов перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги.

15:35, 07 ноября, 2018
564
0
#бюджет\n#благоустройство\n#дороги\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


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