Глава Ижевска поднялся на одну позиции в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Приволжья

По итогам сентября 2017 года Юрий Тюрин занял 4 место.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин по итогам сентября 2017 года занял 4 место из 13 в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает Медиалогия.

Медиаиндекс Тюрина составила 4 139,4.

В тройке лидеров оказались Елизавета Солонченко (Нижний Новгород) - 9 222,3, Ильсур Метшин (Казань) - 8 331,2 и Олег Фурсов (Самара) - 5 992,6.

Напомним, что в сентябре глава Ижевска занимал 5 строчку медиарейтинга.