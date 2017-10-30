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      Глава Ижевска поднялся на одну позиции в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Приволжья

      18:00, 30 октября, 2017
      18:00, 30 октября, 2017
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      #Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#Администрация\n#Юрий Тюрин
      Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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      По итогам сентября 2017 года Юрий Тюрин занял 4 место.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин по итогам сентября 2017 года занял 4 место из 13 в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает Медиалогия.

      Медиаиндекс Тюрина составила 4 139,4.

      В тройке лидеров оказались Елизавета Солонченко (Нижний Новгород) - 9 222,3, Ильсур Метшин (Казань) - 8 331,2 и Олег Фурсов (Самара) - 5 992,6.

      Напомним, что в сентябре глава Ижевска занимал 5 строчку медиарейтинга

      18:00, 30 октября, 2017
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      #Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#Администрация\n#Юрий Тюрин

       

       

       

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