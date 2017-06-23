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      Правовые акты Гордумы Ижевска будут направлять на антикоррупционную экспертизу

      08:30, 23 июня, 2017
      08:30, 23 июня, 2017
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      #Администрация Ижевска\n#коррупция\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
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      Такое решение приняли депутаты на сессии парламента столицы Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Нормативные правовые акты Городской думы Ижевска будут направлять на антикоррупционную экспертизу. Такое решение депутаты приняли в четверг, 22 июня, на очередной 15-й сессии городского парламента, утвердив порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Городской думы Ижевска.

      Согласно этому документу антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов проводится управлением правовой экспертизы. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов осуществляется по поручению председателя Городской думы Ижевска, при мониторинге применения нормативных правовых актов. Проведение антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта осуществляется в течение пяти дней со дня его поступления в управление правовой экспертизы. По результатам составляется заключение, в котором отражаются все выявленные в проекте нормативного правового акта коррупциогенные факторы и предложения по их устранению.

      Депутаты также утвердили положение об общественной палате Ижевска, которое регламентирует состав палаты, порядок ее формирования, организацию деятельности и т.д. Как пояснил Альфред Зиннатуллин, председатель постоянной комиссии Городской думы Ижевска по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью, данное положение обязывает представителей палаты проводить общественную экспертизу проектов социально значимых муниципальных правовых актов, совместно с привлеченными экспертами анализировать общественное мнение, а также проводить общественные слушания по обсуждению вопросов, касающихся деятельности органов местного самоуправления. 

      Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru

      08:30, 23 июня, 2017
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      #Администрация Ижевска\n#коррупция\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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