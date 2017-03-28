Депутат Госсовета Удмуртии Рада Смаева покинула парламент региона

Народный избранник сложила полномочия по собственной инициативе.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии на сессии парламента во вторник, 28 марта, проголосовали за досрочное сложение полномочий народного избранника Рады Смаевой. Об этом сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» из зала заседаний законодательного органа власти.

Смаева объяснила свое решение «загруженностью по основному месту работы».

За досрочное сложение полномочий своего коллеги депутаты проголосовали единогласно. Председатель республиканского парламента Владимир Невоструев поблагодарил Раду Смаеву за работу.

Рада Смаева окончила Удмуртский государственный университет, специальность – юрист, кандидат юридических наук.

1994 – 1995 годы - преподаватель, кафедра хозяйственного права Удмуртского государственного университета;

1994 – 1997 годы – начальник юридической службы, ЗАО «Ижпромснабиндустрия», Ижевск;

1997 – 2002 годы - заместитель генерального директора по юридическим вопросам ОАО «Редуктор», Ижевск;

С 2002 – заместитель генерального директора по экономическим и правовым вопросам ОАО «Редуктор».

Избиралась депутатом Государственного совета Удмуртской Республики третьего и четвёртого созывов. Член Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Удмуртии по вопросам прав и свобод человека и гражданина.