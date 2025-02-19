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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Алексей Вершинин решил сложить с себя полномочия депутата Госсовета Удмуртии

09:50, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Алексей Вершинин решил сложить с себя полномочия депутата Госсовета Удмуртии
09:50, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
178
0
#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии
Источник фото: ИА "Сусанин"
178
0

Парламент примет решение на сессии 25 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии Алексей Вершинин подал заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом говорится в материалах сессии регионального парламента, которая намечена на 25 февраля.

В проекте постановления, которое ещё необходимо будет принять или отклонить депутатам, указано, что Вершинин подал заявление ещё 23 января.

Напомним, самого Алексея Вершинина, который возглавлял в Ижевске структуры «Газпрома», задержали правоохранительные органы, суд отправил его под домашний арест. Также его имя исчезло из числа руководителей обеих компаний. 

09:50, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
178
0
#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии