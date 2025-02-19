Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии Алексей Вершинин подал заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом говорится в материалах сессии регионального парламента, которая намечена на 25 февраля.

В проекте постановления, которое ещё необходимо будет принять или отклонить депутатам, указано, что Вершинин подал заявление ещё 23 января.

Напомним, самого Алексея Вершинина, который возглавлял в Ижевске структуры «Газпрома», задержали правоохранительные органы, суд отправил его под домашний арест. Также его имя исчезло из числа руководителей обеих компаний.