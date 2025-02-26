Ижевск. Удмуртия. Верховный Суд Удмуртии отменил постановление суда о возврате прокурору уголовного дела в отношении депутата Госсовета УР, экс-гендиректора АО «Сарапульский электрогенераторный завод» Сергея Мусинова и О. П. Быкова. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

Уголовной коллегией ВС УР был рассмотрен материал уголовного дела по апелляционному представлению прокуратуры Сарапула на постановление Сарапульского городского суда от 9 января 2025 года, которым уголовное дело в отношении С. В. Мусинова и О. П. Быкова возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В апелляционном представлении прокуратура выразила несогласие с постановлением суда в связи с существенным нарушением судом уголовно-процессуального закона. Защита же сочла постановление обоснованным, доводы апелляционного представления надуманными и подлежащими отклонению.

Верховный Суд УР отменил постановление суда первой инстанции, апелляционное представление прокуратуры Сарапула удовлетворил и постановил уголовное дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд, но иным составом суда со стадии предварительного слушания.

Мера пресечения обвиняемым оставлена без изменения — запрет определённых действий с сохранением ранее наложенных запретов и обязанностей.

Напомним, Сергея Мусинова обвиняют в мошенничестве с весны 2023 года