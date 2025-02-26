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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Дело против экс-директора СЭГЗ и депутата Госсовета Удмуртии Сергея Мусинова вернули в суд

17:10, 26 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Дело против экс-директора СЭГЗ и депутата Госсовета Удмуртии Сергея Мусинова вернули в суд
17:10, 26 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#СЭГЗ\n#Госсовет Удмуртии\n#суды
Источник фото: Объединённая пресс-служба судов УР
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Возврат дела прокурору отменила уголовная коллегия ВС УР.

Ижевск. Удмуртия. Верховный Суд Удмуртии отменил постановление суда о возврате прокурору уголовного дела в отношении депутата Госсовета УР, экс-гендиректора АО «Сарапульский электрогенераторный завод» Сергея Мусинова и О. П. Быкова. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики. 

Уголовной коллегией ВС УР был рассмотрен материал уголовного дела по апелляционному представлению прокуратуры Сарапула на постановление Сарапульского городского суда от 9 января 2025 года, которым уголовное дело в отношении С. В. Мусинова и О. П. Быкова возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В апелляционном представлении прокуратура выразила несогласие с постановлением суда в связи с существенным нарушением судом уголовно-процессуального закона. Защита же сочла постановление обоснованным, доводы апелляционного представления надуманными и подлежащими отклонению.

Верховный Суд УР отменил постановление суда первой инстанции, апелляционное представление прокуратуры Сарапула удовлетворил и постановил уголовное дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд, но иным составом суда со стадии предварительного слушания.

Мера пресечения обвиняемым оставлена без изменения — запрет определённых действий с сохранением ранее наложенных запретов и обязанностей.

Напомним, Сергея Мусинова обвиняют в мошенничестве с весны 2023 года 

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17:10, 26 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
146
0
#Удмуртия\n#СЭГЗ\n#Госсовет Удмуртии\n#суды