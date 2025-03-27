Ижевск. Удмуртия. Государственный контрольный комитет Удмуртии выявил 417 нарушений на общую сумму 917,4 млн рублей в 2024 году. Об этом на XXII сессии парламента доложил руководитель ГКК Михаил Тумин.

Из этого количества пять фактов оказались нецелевым использованием средств бюджетов на общую сумму 1,7 млн рублей; 45 фактов нарушений при формировании и исполнении бюджетов на сумму 142,8 млн рублей; 60 фактов нарушений при ведении бухгалтерского учёта, составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчётности — 590,5 млн рублей; 16 фактов нарушений в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью на сумму 63,5 млн рублей; 34 факта нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на сумму 25,8 млн рублей; 257 фактов иных нарушений на сумму 93,1 млн рублей.

«Указанные нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере привели к неэффективному использованию бюджетных средств в сумме 214,3 млн рублей и неэффективному использованию имущества Удмуртской Республики в сумме 17,6 млн рублей. Объектами контроля устранены нарушения на сумму 513,7 млн рублей, в бюджет республики возвращены средства в сумме 541,7 тыс. рублей», — рассказал Михаил Тумин.