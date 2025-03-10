Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялось официальное первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов по футзалу среди мальчиков до 14 лет. Депутат Государственного совета Удмуртии и советник председателя Федерации футбола УР Владимир Володоманов посетил соревнования, где решалось, кто получит звание сильнейшей команды в данной возрастной категории.

«Сегодня мне посчастливилось поприветствовать игроков семи сильных команд. Приятно наблюдать, как молодое поколение занимается командным видом спорта. Футбол учит работать в команде, поддерживать товарищей и, несмотря ни на что, бороться за победу, а эти качества помогут во всех сферах жизни. Желаю всем ребятам будущих побед на футбольном поле и в жизни!», — поделился Владимир Володоманов своими впечатлениями по итогу прошедшего мероприятия.

Всего в Первенстве приняли участие 104 игрока футзала. Победу одержал пермский клуб «Прогресс-2», набравший 30 очков. Вторым стал СК «Исеть» из Екатеринбурга, бронзовые медали у «FDV-Лидер» из города Берёзовский. «Зенит-Ижевск» занял пятое место с 13 очками.