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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Депутат Госсовета Удмуртии от ЛДПР Владимир Володоманов поздравил победителей Первенства по футзалу

13:15, 10 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Депутат Госсовета Удмуртии от ЛДПР Владимир Володоманов поздравил победителей Первенства по футзалу
13:15, 10 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
75
0
#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#ЛДПР\n#футзал
Источник фото: Яна Рафикова
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На состязания съехались более 100 юных игроков из трёх федеральных округов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялось официальное первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов по футзалу среди мальчиков до 14 лет. Депутат Государственного совета Удмуртии и советник председателя Федерации футбола УР Владимир Володоманов посетил соревнования, где решалось, кто получит звание сильнейшей команды в данной возрастной категории.

«Сегодня мне посчастливилось поприветствовать игроков семи сильных команд. Приятно наблюдать, как молодое поколение занимается командным видом спорта. Футбол учит работать в команде, поддерживать товарищей и, несмотря ни на что, бороться за победу, а эти качества помогут во всех сферах жизни. Желаю всем ребятам будущих побед на футбольном поле и в жизни!», — поделился Владимир Володоманов своими впечатлениями по итогу прошедшего мероприятия.

Всего в Первенстве приняли участие 104 игрока футзала. Победу одержал пермский клуб «Прогресс-2», набравший 30 очков. Вторым стал СК «Исеть» из Екатеринбурга, бронзовые медали у «FDV-Лидер» из города Берёзовский. «Зенит-Ижевск» занял пятое место с 13 очками.

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13:15, 10 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
75
0
#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#ЛДПР\n#футзал