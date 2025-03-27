Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 22 сессии Госсовета приняли изменения в бюджет региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Удмуртской Республики.

В частности рассматривали вопрос ремонта дорог в Ижевске. Парламентарии констатировали факт, что на сегодняшний день финансирование дорожной деятельности недостаточно. Сейчас почти 60% дорог в столице Удмуртии нуждаются в ремонте.

«Фиксируется низкое качество дорожного полотна и высокий трафик движения общественного транспорта по автомобильным дорогам. Возрос объем обращений граждан и предписаний надзорных органов с просьбой отремонтировать автомобильные дороги города», – рассказал председатель профильной постоянной комиссии Наиль Мухамедзянов.

В связи с этим глава Удмуртии Александр Бречалов дал поручение привести дороги Ижевска в нормативное состояние. Для этого постоянная комиссия по бюджету, налогам и финансам внесла поправки в закон о бюджете. Планируется в период 2025-2026 годов направить дополнительные 1,5 млрд рублей на ремонт дорог в городе.

С учётом всех дополнительных трат, расходная часть бюджета составит 150 млрд 972 млн рублей, при доходе 148 млрд 128 млн рублей. Дефицит составит 2 млрд 844 млн рублей.

Напомним, с 26 марта жители Удмуртии могут пожаловаться на дороги через специальный сервис Единой службы помощи «122».