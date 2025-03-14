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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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13 марта прошли похороны депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова

09:42, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
13 марта прошли похороны депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова
09:42, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Госсовет Удмуртии\n#похороны\n#Виктор Дьяков
Источник фото: unsplash.com (Дэвид Томасети)
444
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По словам Олега Гарина, он активно участвовал в работе по поддержке бойцов СВО.

Ижевск. Удмуртия. Депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова похоронили в Москве. Об этом в своём ТГ-канале сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин.

Напомним, ранее сообщалось, что Виктор Дьяков, предположительно, пытался покончить с собой. Позже в сети появилась информация о том, что депутат скончался. Об уходе из жизни Виктора Дьякова высказался председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

«Большая утрата. Много общались с Виктором по поводу поддержки бойцов СВО: он очень активно участвовал в этой работе, внес большой вклад, сам был участником спецоперации. Вместе были не раз в Донбассе. Он искренне, всей душой хотел нашей скорейшей победы и делал все для ее приближения», — сказал Олег Гарин.

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09:42, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
444
0
#Госсовет Удмуртии\n#похороны\n#Виктор Дьяков