Москва. На странице депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова появилось сообщение от его соратников, что парламентарий ушёл из жизни 7 марта 2025 года.

Напомним, 7 марта ТГ-канал Baza сообщил, что депутат Госсовета из Удмуртии попал в реанимацию после попытки покончить с собой.

«Виктору был всего 31 год. Без отца остались трое малолетних детей. Да, он многое сделал, но еще больше не успел. Спи спокойно, дорогой Витя», – говорится на его странице «ВКонтакте».

Виктор Дьяков родом из Омской области. Был заместителем председателя постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов. С 2023 года работал заместителем генерального директора АО «ИНСТИТУТ РАЗРАБОТОК И ТЕХНОЛОГИЙ».

Также Виктор Дьяков был региональным координатор рабочей группы по вопросам СВО. С начала проведения спецоперации регулярно оказывал гуманитарную помощь российским войскам и жителям Донбасса.