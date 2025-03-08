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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Информация о смерти депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова появилась в соцсетях

19:20, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Информация о смерти депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова появилась в соцсетях
19:20, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
566
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#Госсовет Удмуртии\n#Виктор Дьяков
Источник фото: Виктор Дьяков «ВКонтакте»
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Ранее сообщалось о его попытке суицида.

Москва. На странице депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова появилось сообщение от его соратников, что парламентарий ушёл из жизни 7 марта 2025 года.

Напомним, 7 марта ТГ-канал Baza сообщил, что депутат Госсовета из Удмуртии попал в реанимацию после попытки покончить с собой.

«Виктору был всего 31 год. Без отца остались трое малолетних детей. Да, он многое сделал, но еще больше не успел. Спи спокойно, дорогой Витя», – говорится на его странице «ВКонтакте».

Виктор Дьяков родом из Омской области. Был заместителем председателя постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов. С 2023 года работал заместителем генерального директора АО «ИНСТИТУТ РАЗРАБОТОК И ТЕХНОЛОГИЙ».

Также Виктор Дьяков был региональным координатор рабочей группы по вопросам СВО. С начала проведения спецоперации регулярно оказывал гуманитарную помощь российским войскам и жителям Донбасса.

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19:20, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
566
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#Госсовет Удмуртии\n#Виктор Дьяков