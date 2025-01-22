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Обвиняемого в получении взятки депутата Госсовета Удмуртии оставили под домашним арестом

13:34, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Обвиняемого в получении взятки депутата Госсовета Удмуртии оставили под домашним арестом
13:34, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
49
0
#Ижевск\n#депутаты\n#взятки\n#Госсовет Удмуртии\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Алексей Вершинин и его защитник просили суд избрать более мягкую меру пресечения.

Ижевск. Удмуртия. Обвиняемому в получении крупной взятки депутату Госсовету Удмуртии продлили меру пресечения. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Напомним, депутата Госсовета, гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» Алексея Вершинина задержали в ноябре 2024 года. Он обвиняется в получении взятки за общее покровительство при заключении и исполнении контрактов в общем размере около 1 млн рублей. Тогда его отправили под домашний арест.

В судебном заседании 22 января обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя о продлении домашнего ареста, просили избрать более мягкую меру пресечения.

Заслушав мнения участников процесса, суд оставил депутата под домашним арестом на два месяца, до 28 марта 2025 года.

13:34, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
49
0
#Ижевск\n#депутаты\n#взятки\n#Госсовет Удмуртии\n#суды