Имя Алексея Вершинина пропало из списка руководства компаний «Газпром межрегионгаз Ижевск» и «Газпром газораспределение Ижевск»

Ижевск. Удмуртия. Имя Алексея Вершинина пропало из списка руководства ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск». На сайтах обеих компаний обновили соответствующие разделы.

Так, исполняющим обязанности генерального директора «Газпром межрегионгаз Ижевск» указан Андрей Мельник. Председателем Совета директоров является заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.

И. о. гендиректора «Газпром газораспределение Ижевск» теперь указан Сергей Пермяков. Он же сохранил за собой должность главного инженера-первого заместителя генерального директора.

Напомним, что последний на данный момент гендиректор обеих компаний Алексей Вершинин сейчас находится под следствием и помещён под домашний арест.