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Имя Алексея Вершинина пропало из списка руководства компаний «Газпром межрегионгаз Ижевск» и «Газпром газораспределение Ижевск»

14:20, 23 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Имя Алексея Вершинина пропало из списка руководства компаний «Газпром межрегионгаз Ижевск» и «Газпром газораспределение Ижевск»
14:20, 23 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#Госсовет Удмуртии\n#Газпром
Источник фото: Объединённая пресс-служба судов УР
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Исполнять обязанности руководителей назначены разные люди.

Ижевск. Удмуртия. Имя Алексея Вершинина пропало из списка руководства ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск». На сайтах обеих компаний обновили соответствующие разделы.

Так, исполняющим обязанности генерального директора «Газпром межрегионгаз Ижевск» указан Андрей Мельник. Председателем Совета директоров является заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.

И. о. гендиректора «Газпром газораспределение Ижевск» теперь указан Сергей Пермяков. Он же сохранил за собой должность главного инженера-первого заместителя генерального директора.

Напомним, что последний на данный момент гендиректор обеих компаний Алексей Вершинин сейчас находится под следствием и помещён под домашний арест.

14:20, 23 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
510
0
#Ижевск\n#Госсовет Удмуртии\n#Газпром