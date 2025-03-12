Ижевск. Удмуртия. Павла Белкина избрали председателем Молодёжного парламента седьмого созыва при Госсовете Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Его кандидатуру избрали в ходе первой сессии Молодёжного парламента. Напомним, Павел Белкин был председателем парламента шестого созыва.

Кроме того, в ходе сессии были избраны его заместители — заместителем по организационному блоку стал Артём Леванов, по соцблоку избрали Юлию Корепанову, а для экономического блока назначили Светлану Коровину.

«В прошлом году Молодёжному парламенту Удмуртии исполнилось 15 лет. За эти годы школу молодого парламентария прошли более 300 человек, которые старались внести свой личный вклад в развитие республики. Надеюсь, вы также приложите все усилия для того, чтобы Молодёжный парламент оставался прочным связующим звеном между властью и молодыми жителями республики», — отметил председатель Госсовета Владимир Невоструев.