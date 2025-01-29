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Депутат Госсовета Удмуртии помог приобрести два УАЗа для бойцов СВО

13:10, 29 января, 2025
Депутат Госсовета Удмуртии помог приобрести два УАЗа для бойцов СВО
13:10, 29 января, 2025
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#Удмуртия\n#Виктор Дьяков\n#Госсовет Удмуртии\n#СВО
Источник фото: t.me/vfdyakov
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Автомобили оснащены системами радиоэлектронной борьбы.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии Виктор Дьяков помог приобрести два УАЗа для 39 гвардейского инженерно-саперного полка. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
  
«Это общий подарок нашим бойцам — от меня, коллег по проекту «Я помогаю» и коллектива Ижевского радиозавода», — написал Виктор Дьяков.
  
Оба автомобиля оснащены системами РЭБ — радиоэлектронной борьбы. Такие системы создают радиопомехи, их используют для обмана противника, нарушения работы или уничтожения вражеских систем связи и управления, а также радаров, систем наведения. РЭБ — неотъемлемая часть современных военных операций.
  
Стоит отметить, что Виктор Дьяков — доброволец СВО, региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО. С начала проведения спецоперации регулярно оказывает гуманитарную помощь российским войскам и жителям Донбасса.

13:10, 29 января, 2025
369
0
#Удмуртия\n#Виктор Дьяков\n#Госсовет Удмуртии\n#СВО