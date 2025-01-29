Депутат Госсовета Удмуртии помог приобрести два УАЗа для бойцов СВО

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии Виктор Дьяков помог приобрести два УАЗа для 39 гвардейского инженерно-саперного полка. Об этом он сообщил в своих соцсетях.



«Это общий подарок нашим бойцам — от меня, коллег по проекту «Я помогаю» и коллектива Ижевского радиозавода», — написал Виктор Дьяков.



Оба автомобиля оснащены системами РЭБ — радиоэлектронной борьбы. Такие системы создают радиопомехи, их используют для обмана противника, нарушения работы или уничтожения вражеских систем связи и управления, а также радаров, систем наведения. РЭБ — неотъемлемая часть современных военных операций.



Стоит отметить, что Виктор Дьяков — доброволец СВО, региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО. С начала проведения спецоперации регулярно оказывает гуманитарную помощь российским войскам и жителям Донбасса.