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      В Удмуртии может появиться закон о пчеловодстве

      11:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      11:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      262
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#закон\n#Госсовет Удмуртии\n#законопроект
      Фото: pixabay.com
      262
      0

      Также предлагают праздновать день пчеловодства и день защиты пчел.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разрабатывают региональный закон о пчеловодстве. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

      Проект закона на рабочем совещании представил начальник отдела правового обеспечения законопроектов аппарата Госсовета Айдар Гаязов. По его словам, законопроект разносторонний и требует тщательной проработки. В нем нужно прописать механизмы, которые бы регулировали и определяли возможности направления государственной поддержки, мониторинга деятельности пчеловодов, механизмы обеспечения и защиты пчел от воздействия внешних факторов, а также предусмотреть обеспечение безопасности людей, проживающих в местностях, где находятся пасеки.

      Как рассказал начальник управления животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства республики Олег Овчинников, сегодня в Удмуртии насчитывается около 4 тыс. пасек.

      Также выдвинуто предложение о праздновании дня пчеловода в третье воскресенье августа и всемирного дня защиты пчел 14 сентября.

      11:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      262
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#закон\n#Госсовет Удмуртии\n#законопроект
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