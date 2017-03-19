В Удмуртии может появиться закон о пчеловодстве

Также предлагают праздновать день пчеловодства и день защиты пчел.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разрабатывают региональный закон о пчеловодстве. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Проект закона на рабочем совещании представил начальник отдела правового обеспечения законопроектов аппарата Госсовета Айдар Гаязов. По его словам, законопроект разносторонний и требует тщательной проработки. В нем нужно прописать механизмы, которые бы регулировали и определяли возможности направления государственной поддержки, мониторинга деятельности пчеловодов, механизмы обеспечения и защиты пчел от воздействия внешних факторов, а также предусмотреть обеспечение безопасности людей, проживающих в местностях, где находятся пасеки.

Как рассказал начальник управления животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства республики Олег Овчинников, сегодня в Удмуртии насчитывается около 4 тыс. пасек.

Также выдвинуто предложение о праздновании дня пчеловода в третье воскресенье августа и всемирного дня защиты пчел 14 сентября.