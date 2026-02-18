Закрыть
Два бара на улицах Ленина и Труда закрылись в Ижевске

16:55, 18 февраля, 2026
Максим Александров
Источник фото: министр промышленности и торговли по Удмуртии Виктор Лашкарёв
«Высокий Градус» и «Бар» больше не работают.

Ижевск. Удмуртия. «Высокий Градус» и «Бар» в Ижевске закрыли после проверок Минпромторга. Об этом сообщил министр ведомства Виктор Лашкарёв.

Ранее Арбитражный суд Удмуртии оштрафовал компанию «Гранд Плюс» на 50 тыс. рублей за нарушения в баре «Высокий Градус», который располагался на улице Ленина, 94а. Теперь торговая точка закрылась. 

После проверки ведомства «Бар» на Труда, 46 также больше не работает.

