Ижевск. Удмуртия. «Высокий Градус» и «Бар» в Ижевске закрыли после проверок Минпромторга. Об этом сообщил министр ведомства Виктор Лашкарёв.

Ранее Арбитражный суд Удмуртии оштрафовал компанию «Гранд Плюс» на 50 тыс. рублей за нарушения в баре «Высокий Градус», который располагался на улице Ленина, 94а. Теперь торговая точка закрылась.

После проверки ведомства «Бар» на Труда, 46 также больше не работает.