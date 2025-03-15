Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии аккредитовали научно-производственный центр (НПЦ) беспилотников «Инмар». Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Невоструев на заседании ассоциации законодательных органов власти в субъектах ПФО 14 марта, передаёт пресс-служба регионального парламента.

Владимир Невоструев отметил, что в Удмуртии производство БАС началось ещё 20 лет назад с одного предприятия, а сегодня их уже 10. В развитие отрасли вовлечены научно-производственные, проектные и образовательные организации высшего и среднего звена, осуществляющие подготовку кадров. Спикер ГС УР сообщил, что беспилотники успешно применяются сельхозпредприятиями Удмуртии, используются в лесоохране. Производимые в республике БПЛА находят широкое применение во многих других отраслях, в том числе в качестве вооружения.

«В рамках реализации нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в Удмуртии аккредитован научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Инмар». Его главной целью является формирование инфраструктурной среды для разработки, испытания, производства БПЛА, а также развитие смежных отраслей», — отметил Владимир Невоструев.

Он подчеркнул, что резиденты НПЦ смогут получать грантовую поддержку на создание опытных образцов и мелкосерийное производство.

«Поддерживая инициативу президента России в том, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны, депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики активно включились в создание кружков авиамоделирования для детей на базе ряда средних общеобразовательных школ. Сейчас их уже свыше 50, где занимаются более 3 000 детей. Депутаты работают в активном контакте с предприятиями. Принимаются меры по поддержке местных производителей», — рассказал Владимир Невоструев.

Напомним, о том, что новый центр назовут «Инмар» стало известно прошлой осенью. Тогда национальная удмуртская общественность негативно отнеслась к выбору названия, ведь в переводе с удмуртского «Инмар» значит «Бог».