Глазов. Удмуртия. Масштабная реновация Старого района в Глазове завершится в 2043 году. Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава города Сергей Коновалов.

Отметим, что Старый район — это территория, ограниченная улицами Тани Барамзиной, Короленко, Пряженникова, Глинки. В топонимике Глазова в него входят территории: Снежок, Больница, Художка, Гостиница, Рынок, Ледовый, Россия.

«В стратегии и мастер-плане развития города, которые мы сейчас разработали, реновация Старого района правильно называется комплексным развитием застроенной территории — КРТ в терминологии Минстроя. Этому проекту уделено особое значение. У нас разложены все слои и кварталы по годам. Этот проект является ключевым в мастер-плане», — сказал глава Глазова.

Он подчеркнул, что необходимо сохранить сетку улиц, которые имеют исторический облик и определяют историческое архитектурное значение для города.

«Каркас этих улиц мы сохраняем. Дома на них подвергнутся капитальному ремонту. В 2026 году мы продолжаем наш проект по ремонту фасадов «сталинок». А внутренние кварталы будут подвергаться реновации — перезастройке под новое жильё», — рассказал градоначальник.

Он пояснил, что здесь важно синхронизировать все ресурсы: разные источники финансирования. За счёт бюджета — дороги и коммунальная инфраструктура. За счёт бизнеса — застройка внутри кварталов. Нацпроекты — переселение из ветхого аварийного жилья. Синхронизация потребуется и с программой капитального ремонта за счёт Фонда капремонта.

«Сейчас активно занимается проработкой всех этих нюансов. Основные этапы, понятные и чувствительные для жителей, начнутся в 2030-34 годах, а завершение проекта рассчитано до 2043 года», — подытожил Сергей Коновалов.