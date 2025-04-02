Ижевск. Удмуртия. Эксперты Центра общественного здоровья Минздрава Удмуртии рассказали, почему не стоит оформлять детскую в бежевых цветах. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас в мире распространяется тренд «бежевых мам». Родители выбирают одежду и игрушки ребёнку, и даже обустраивают детскую комнату в бежевых и кремовых тонах, в которых преобладают коричневый и белый.

«По мнению врачей и психологов, за этой внешней гармонией могут скрываться некоторые тревожные тенденции. Ограниченная цветовая палитра может затруднить процесс обучения распознаванию цветов и формированию логических связей между ними и окружающими объектами», — заявляют в Центре общественного здоровья Минздрава Удмуртии.

Отмечается, что дети учатся взаимодействовать с миром, в том числе, благодаря запоминанию ярких объектов. Учёные установили, что зелёный цвет успокаивает нервную систему, розовый — уменьшает стресс и негативные эмоции, красный — стимулирует активность малыша, оранжевый — вызывает приятные эмоции, а синий способствует развитию фантазии и внутреннего мира.

Бежевые оттенки обычно вызывают уют и умиротворение. Но они лишены индивидуальности, поэтому не дают сильный эмоциональный отклик малышу, соответственно, не запоминаются ему. В результате пастельные цвета не способствуют развитию детской психики, и даже могут замедлить развитие мозга и воображения.

Помимо этого, резкий контраст между бежевой квартирой и ярким внешним миром может вызвать у ребёнка перевозбуждение и стресс. Из-за однообразной обстановки дома малыш может стать замкнутым.

Чтобы у ребёнка нормально развивалось зрение, нужно стимулировать сетчатку. Насыщенные цвета помогают развивать нервную систему и улучшают передачу сигналов от сетчатки в мозг.

Отмечается, что цветовая гамма детской комнаты не должна быть бежевой или белой, но также и излишне яркой и пёстрой. В этом вопросе родители должны соблюдать меру.