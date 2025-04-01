Воткинск. Удмуртия. Жительница Воткинска, которая состояла в браке с двумя мужчинами одновременно, попыталась получить выплату за гибель супруга-военнослужащего. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

19 августа 2023 года 62-летняя женщина вышла замуж за 56-летнего гражданина Узбекистана, чтобы он получил гражданство.

По данным судейского сообщества Удмуртии, обвиняемая жила с 49-летним мужчиной, который позднее заключил контракт о прохождении военной службы. 3 октября 2023 года подсудимая, будучи замужем, подала заявление о заключении брака с сожителем. Данный факт жительница Воткинска скрыла от сотрудников ЗАГСа, поэтому регистрация состоялась.

19 марта 2024 года рядовой погиб в зоне проведения спецоперации. 2 мая женщина обратилась в уполномоченные органы, чтобы получить меры соцподдержки в связи с гибелью мужа. Она рассчитывала, что ей выплатят более 14 млн рублей, из которых 1,2 млн рублей — материальная помощь от Республиканского центра соцвыплат, более 8 млн рублей — выплаты от Военного комиссариата, 5 млн рублей — единовременная выплата и почти 100 тыс. рублей — поощрение за посмертное награждение мужа госнаградой.

Позднее выяснилось, что обвиняемая официально имеет двух мужей. 31 мая 2024 года последний брак жительницы Воткинска признали недействительным со дня его заключения.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.2 УК России («Покушение на мошенничество при получении выплат»), части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России («Покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере»).

В суде обвиняемая не признала свою вину. Воткинский районный суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы условно. Также ей назначили испытательный срок на 2 года.