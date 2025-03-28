Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии «ИжГЭТ» и «Горсвет» проверят на законность установления цены за место на опоре наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского УФАС России.

Ранее УФАС получило несколько заявлений о высокой цене за место на опоре наружного освещения и опоре контактной сети для размещения волоконно-оптических кабелей связи (ВОК).

Сообщалось, что цена размещения на опоре одного крепления ВОК в десятки раз больше стоимости аналогичных услуг в других регионах. Из-за необоснованно высокой цены на рынке телематических услуг связи ограничивается конкуренция.

По данным фактам в отношении МУП «ИжГЭТ» и МКП «Горсвет» возбуждены дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции».

Удмуртское УФАС России проверит законность установления данной цены. Если вина организаций будет установлена, то последуют меры административного воздействия.