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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии «ИжГЭТ» и «Горсвет» заподозрили в завышении цены за место на опоре наружного освещения

11:53, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии «ИжГЭТ» и «Горсвет» заподозрили в завышении цены за место на опоре наружного освещения
11:53, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#УФАС\n#тарифы и цены\n#закон\n#проверка\n#ИжГЭТ
Источник фото: elements.envato.com (wirestock)
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Специалисты проверят законность действий предприятий.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии «ИжГЭТ» и «Горсвет» проверят на законность установления цены за место на опоре наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского УФАС России. 

Ранее УФАС получило несколько заявлений о высокой цене за место на опоре наружного освещения и опоре контактной сети для размещения волоконно-оптических кабелей связи (ВОК).

Сообщалось, что цена размещения на опоре одного крепления ВОК в десятки раз больше стоимости аналогичных услуг в других регионах. Из-за необоснованно высокой цены на рынке телематических услуг связи ограничивается конкуренция. 

По данным фактам в отношении  МУП «ИжГЭТ» и МКП «Горсвет» возбуждены дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». 

Удмуртское УФАС России проверит законность установления данной цены. Если вина организаций будет установлена, то последуют меры административного воздействия. 

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11:53, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
40
0
#Удмуртия\n#УФАС\n#тарифы и цены\n#закон\n#проверка\n#ИжГЭТ