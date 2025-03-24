Ижевск. Удмуртия. Читательница «Сусанина» поинтересовалась: «Кто в городе Ижевске следит за товаром (продуктами) в Магните, Пятёрочке, Ленте и прочих магазинах? ... Цена картофеля растёт изо дня в день, а качество товара оставляет желать лучшего. Жители города роются в магазинах как на помойке, пока ищут хороший продукт, а его там нет».

Как сообщили редакции в Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии, в соответствии с законодательством о техническом регулировании, производитель (ИП или юрлицо) несёт ответственность за качество поступившей на предприятие торговли (в том числе магазины — прим. ред.) продукции.

При этом, если потребитель приобрёл, например, некачественный картофель (зелёный картофель, картофель с признаками повреждения, порчи, гнили), в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», он вправе обратиться к администрации магазина с письменным заявлением с требованием вернуть уплаченную за продукцию сумму или обменять продукцию на качественную. Если магазин отказывается выполнить указанные требования, потребителю необходимо обратиться в суд (для решения имущественных споров). Он также может оставить официальное обращение в адрес Управления Роспотребнадзора по республике через официальный сайт ведомства.

При этом во избежание таких ситуаций Управление рекомендует при выборе картофеля руководствоваться следующими правилами:

- Клубни с зелеными пятнами употреблять в пищу не рекомендуется. Такие пятна свидетельствуют о наличии в картофеле ядовитого вещества под названием соланин. Он накапливается в овощах при неправильном их хранении и является крайне опасным для человеческого организма;

- Проверить на упаковке или в документации на овощи дату сбора этого урожая. Картофель допустимо хранить около одного года. Однако, желательно употреблять в пищу только свежий картофель, он является таковым в течение трех-четырех месяцев после сбора;

- При выборе картофеля обращать внимание на то, что картофельные клубни должны быть обязательно плотными и твердыми. Гнилые картофелины с беловатым налетом и ростками свидетельствуют о том, что корнеплод уже залежался на прилавках супермаркета;

-На картофелинах не должно быть белых отростков или «глазков», что будет свидетельствовать о том, что витаминов в таком корнеплоде практически не осталось;

- Покупать картофель небольшими партиями, например, по 3-4 килограмма. Лучше всего отдать предпочтение клубням среднего размера, так как в крупном картофеле витаминов и полезных веществ содержится меньше на треть.

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