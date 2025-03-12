Камбарка. Удмуртия. В 2025 году планируется ремонт участка дороги «Камбарка-граница Пермского края». Аукцион стартовал на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составила 157 млн рублей. Приём заявок открыт до 27 марта, а подведение итогов пройдёт 1 апреля. Отмечается, что в рамках контракта сроки работ запланированы со дня заключения соглашения до 30 августа.

Отмечается, что ремонт пройдет в рамках федеральной программы «Региональная и местная дорожная сеть».