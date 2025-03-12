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Дорогу «Камбарка-граница Пермского края» планируют отремонтировать в 2025 году

14:07, 12 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Дорогу «Камбарка-граница Пермского края» планируют отремонтировать в 2025 году
14:07, 12 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
87
0
#Камбарский район\n#ремонт дорог
Источник фото: приложение к проекту ремонта
87
0

Начальная сумма контракта составила 157 млн рублей.

Камбарка. Удмуртия. В 2025 году планируется ремонт участка дороги «Камбарка-граница Пермского края». Аукцион стартовал на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составила 157 млн рублей. Приём заявок открыт до 27 марта, а подведение итогов пройдёт 1 апреля. Отмечается, что в рамках контракта сроки работ запланированы со дня заключения соглашения до 30 августа.

Отмечается, что ремонт пройдет в рамках федеральной программы «Региональная и местная дорожная сеть».

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14:07, 12 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
87
0
#Камбарский район\n#ремонт дорог