Воткинск. Удмуртия. В Воткинске собрали порядка трёх миллионов рублей для строительства моста в районе Берёзовка. Об этом сообщается на странице «Бюро Добрых Дел» в соцсети «ВКонтакте».

Эти деньги пойдут на первые работы, общая стоимость которых составит 15 млн рублей. Благодаря финансовой поддержке предпринимателей получилось запустить работу по подготовке проектной документации.

Напомним, что в декабре 2024 года на объекте уже провели геологические изыскания.

«Берёзовский мост может стать важной артерией, связывающей районы, а главное — значительно улучшит эколо­гическую ситуацию в нашем водоёме! И, что немаловажно, облегчит передвижение жителей, мамочек с колясками, инвалидов и улучшит транспортную инфраструктуру!», — заявляют в группе «Бюро Добрых Дел».

Предварительно, для реализации всего проекта потребуется 648 млн рублей.