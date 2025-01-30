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На строительство нового Берёзовского моста в Воткинске собрали около трёх миллионов рублей

14:25, 30 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
На строительство нового Берёзовского моста в Воткинске собрали около трёх миллионов рублей
14:25, 30 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
132
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#мост\n#деньги\n#строительство
Источник фото: Бюро Добрых Дел
132
0

Общая стоимость проекта, предварительно, составляет 648 млн рублей.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске собрали порядка трёх миллионов рублей для строительства моста в районе Берёзовка. Об этом сообщается на странице «Бюро Добрых Дел» в соцсети «ВКонтакте». 

Эти деньги пойдут на первые работы, общая стоимость которых составит 15 млн рублей. Благодаря финансовой поддержке предпринимателей получилось запустить работу по подготовке проектной документации. 

Напомним, что в декабре 2024 года на объекте уже провели геологические изыскания

«Берёзовский мост может стать важной артерией, связывающей районы, а главное — значительно улучшит эколо­гическую ситуацию в нашем водоёме! И, что немаловажно, облегчит передвижение жителей, мамочек с колясками, инвалидов и улучшит транспортную инфраструктуру!», — заявляют в группе  «Бюро Добрых Дел». 

Предварительно, для реализации всего проекта потребуется 648 млн рублей.  

14:25, 30 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
132
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#мост\n#деньги\n#строительство