В районе пристани «Соловьёвские дачи» на берегу Ижевского пруда могут появиться туробъекты

Ижевск. Удмуртия. На берегу Ижевского пруда в районе пристани «Соловьёвские дачи» могут появиться новые туристические объекты. Это следует из общественных обсуждений, опубликованных на сайте администрации города.

Общественные обсуждения проводятся с 9 по 23 января 2025 года (18+). Они ведутся по вопросу предоставления разрешения на использование земельного участка по адресу: левый берег пруда, д. 30 в качестве объекта отдыха и туризма.

Проект обсуждения будет опубликован на сайте администрации города 16 января 2025 года.