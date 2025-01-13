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В районе пристани «Соловьёвские дачи» на берегу Ижевского пруда могут появиться туробъекты

20:20, 13 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В районе пристани «Соловьёвские дачи» на берегу Ижевского пруда могут появиться туробъекты
20:20, 13 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
258
0
#Ижевск\n#обсуждения\n#туризм
Источник фото: Яндекс Карты
258
0

Общественные обсуждения проводятся до 23 января.

Ижевск. Удмуртия. На берегу Ижевского пруда в районе пристани «Соловьёвские дачи» могут появиться новые туристические объекты. Это следует из общественных обсуждений, опубликованных на сайте администрации города.

Общественные обсуждения проводятся с 9 по 23 января 2025 года (18+). Они ведутся по вопросу предоставления разрешения на использование земельного участка по адресу: левый берег пруда, д. 30 в качестве объекта отдыха и туризма.

Проект обсуждения будет опубликован на сайте администрации города 16 января 2025 года.

20:20, 13 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
258
0
#Ижевск\n#обсуждения\n#туризм