К Кильмезской школе в Удмуртии проложили асфальтированную дорогу

Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии заасфальтировали дорогу к Кизьмезской школе. Об этом сообщил в соцсетях глава Сюмсинского района республики Павел Кудрявцев.

«В рамках содержания школьных маршрутов подрядная организация по ремонту и содержанию автомобильных дорог АО "Удмуртавтодорстрой" завершила ремонт автомобильной дороги к Кильмезской школе протяжённостью 260 метров», — написал глава района.

Он отметил, что следующий объект по графику выполнения работ — отрезок от автодороги «Игра – Селты – Сюмси – граница Кировской области» в сторону Гуры протяжённостью около 3 км.