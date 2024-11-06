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К Кильмезской школе в Удмуртии проложили асфальтированную дорогу

14:50, 06 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
К Кильмезской школе в Удмуртии проложили асфальтированную дорогу
14:50, 06 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Сюмсинский район\n#ремонт дорог
Источник фото: администрация Сюмсинского района УР
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Длина обновлённого участка составляет 260 метров.

Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии заасфальтировали дорогу к Кизьмезской школе. Об этом сообщил в соцсетях глава Сюмсинского района республики Павел Кудрявцев.

«В рамках содержания школьных маршрутов подрядная организация по ремонту и содержанию автомобильных дорог АО "Удмуртавтодорстрой" завершила ремонт автомобильной дороги к Кильмезской школе протяжённостью 260 метров», — написал глава района.

Он отметил, что следующий объект по графику выполнения работ — отрезок от автодороги «Игра – Селты – Сюмси – граница Кировской области» в сторону Гуры протяжённостью около 3 км.

14:50, 06 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
5
0
#Сюмсинский район\n#ремонт дорог