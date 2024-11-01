Двухэтажный образовательно-досуговый центр достроили в деревне Аксакшур в Удмуртии 

Аксакшур. Удмуртия. Образовательно-досуговый центр достроили в деревне Аксакшур Малопургинского района. Здесь осталось лишь установить необходимую мебель и оборудование, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В новом здании площадью 6 тыс. кв. м расположится школа на 110 ребят, детский сад на 36 воспитанников, дом культуры на 150 мест, а также ФАП, библиотека, спортзал, а также хоккейная коробка, баскетбольная площадка и зона для воркаута. Помимо жителей Аксакшура возможность заниматься здесь спортом и творчеством появится у жителей Байситово, Кутер-Кутон и Куюки — это свыше тысячи человек.

Отмечается, что решение о строительстве центра было принято в 2021 году после обращений жителей Аксакшура с просьбой о строительстве школы. Сейчас 66 местных школьников занимаются в здании, где не оборудован ряд кабинетов. Их соседи из деревни Байситово также обучаются в старой деревянной школе.

«Такие социальные проекты мы реализуем в первую очередь в тех сёлах, где есть крепкие хозяйства, а соответственно и экономика. С точки зрения географического расположения и экономики Аксакшур — перспективное место, в этой агломерации больше тысячи жителей. Здесь есть амбициозные планы по развитию территории не только у бизнеса, но и у района», — поделился глава Удмуртии.

Напомним, здание начали строить в мае 2022 года.