Четыре подрядчика будут заниматься зимним содержанием дорог в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Убирать снег в Ижевске этой зимой будут четыре подрядчика. Об этом в прямом эфире телеканала «Моя Удмуртия» рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Контракты с предприятиями заключили до 30 сентября 2025 года. Глава города отметил, что в них учли проблемные вопросы прошлых лет — увеличили цикличность уборки улиц и разнообразили количество видов снегоуборочной техники.

Традиционно содержанием зимних дорог займутся — муниципальное предприятие «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление», ООО «Радонеж», ООО «Ижавтоснаб» и ООО «Строй 18».

Отмечается, что дорожники пополняют автопарк. В течение двух лет МУП «ДРЭУ» планирует приобрести 33 единицы спецтехники — первые машины приедут уже в ноябре. Коммерческие подрядчики не отстают — в этом году суммарно они закупают 25 новых тракторов, погрузчиков, шнекороторов.

«Кроме того, предприятиям благоустройства ежегодно приходится решать кадровые вопросы. В компаниях не хватает дорожных рабочих, чтобы расчищать остановки, пешеходные переходы», — рассказали в администрации Ижевска.

Для решения этой проблемы организации планируют набирать работников и привлекать к работе студентов, предлагая достойную зарплату.