33 единицы техники закупят для содержания дорог зимой в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Для содержания дорог в 2024-2025 годах в Ижевске будет закуплено 33 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В понедельник, 26 августа, глава республики Александр Бречалов провёл совещание, на котором обсуждались вопросы содержания улично-дорожной сети Ижевска зимой.

Сейчас 1 418 км ижевских дорог и 465 км тротуаров обслуживают четыре подрядных организации, основная из которых МУП «ДРЭУ». В распоряжении муниципальной компании 107 единиц специализированной техники. В зимней уборке на своих участках ДРЭУ задействовали 75 машин, ещё 72 единицы предприятие привлекало прошедшей зимой на субподряд от сторонних предприятий.

В этом году парк специализированной техники пополнят ещё 12 единиц, в том числе комбинированные дорожные машины, мини-погрузчики и фронтальные погрузчики. Планируется, что на вооружение муниципального предприятия техника начнёт поступать с середины ноября.

Ещё 21 единица техники будет поставлена в начале 2025 года. Помимо тракторов и погрузчиков это будут автогрейдер, манипулятор, рециклер для ремонта дорог, подметальные и поливомоечные машины.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков рассказал, что договоры с подрядными организациями на содержание улично-дорожной сети планируется заключить в октябре. Кроме того, новые контракты будут предусматривать увеличение цикличности уборки для подрядчиков, применение комплексного подхода к очистке межквартальных и магистральных дорог. За каждым из подрядчиков будет закреплён определённый район города.

Директор МУП «ДРЭУ» Алексей Петров отметил, что в отрасли помимо организационных вопросов необходимо решать и кадровые. Средняя зарплата таких специалистов сейчас составляет 50-60 тыс. рублей, в октябре ожидается повышение ещё на 20%. Кадровый вопрос планируют решать и за счёт привлечения работников сельскохозяйственных предприятий, которые зимой могут временно поработать в городе.