Житель Ижевска перевел мошеннику 1,7 млн рублей за поставку офисной бумаги и не дождался товара

Ижевск. Удмуртия. Полиция Удмуртии задержала 53-летнего подозреваемого, который обманом заполучил у предпринимателя из Ижевска 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что житель Омска договорился о поставке офисной бумаги предпринимателю из Ижевска. Потерпевший перевёл предоплату в 1,7 млн рублей и около месяца ждал товар. Когда злоумышленник перестал отвечать на звонки, ижевчанин обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). За совершённое преступление подозреваемого могут лишить свободы на срок до 10 лет и обязать выплатить штраф в размере до миллиона рублей.