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Житель Ижевска перевел мошеннику 1,7 млн рублей за поставку офисной бумаги и не дождался товара

15:30, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Ижевска перевел мошеннику 1,7 млн рублей за поставку офисной бумаги и не дождался товара
15:30, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
105
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#мошенники\n#полиция
Фото: unsplash.com (Scott Graham)
105
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Подозреваемого в преступлении мужчину удалось задержать.

Ижевск. Удмуртия. Полиция Удмуртии задержала 53-летнего подозреваемого, который обманом заполучил у предпринимателя из Ижевска 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Установлено, что житель Омска договорился о поставке офисной бумаги предпринимателю из Ижевска. Потерпевший перевёл предоплату в 1,7 млн рублей и около месяца ждал товар. Когда злоумышленник перестал отвечать на звонки, ижевчанин обратился в полицию. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). За совершённое преступление подозреваемого могут лишить свободы на срок до 10 лет и обязать выплатить штраф в размере до миллиона рублей. 

15:30, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#мошенники\n#полиция