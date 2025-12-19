Ижевск. Удмуртия. Китайские туроператоры заинтересовались Удмуртией. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На этой неделе республику посетила делегация китайских туроператоров и турагентов. Они познакомились с достопримечательностями региона и обменялись деловыми контактами с представителями туристической отрасли Удмуртии. Приезд иностранной делегации организовали Центр поддержки экспорта Корпорации развития УР и Министерство по туризму УР.

Напомним, правительство Китая отменило визы для въезда в страну россиян с туристическими или деловыми целями.

В первый день гости республики посетили туристический маршрут «Чайковский экспресс», который вошёл в тройку лучших туристических проектов России. Благодаря поездке в Воткинск, гости познакомились с детством П.И. Чайковского, прониклись духом России XIX века во время мастер-класса по историческим бальным танцам. Отметим, что в 2024 году было объявлено об открытии консерватории им. Чайковского в Пекине.

Второй день был посвящён удмуртской культуре. Делегация посетила Центр удмуртской культуры «Карамас Пельга» в Киясовском районе. Гости смогли познакомится с традиционными обрядами, примерить национальную одежду, узнали о танцах и песнях народа. Первую часть дня завершили мастер-классом по лепке пельменей. Как отметил один из гостей Жанг Хуаэн, традиционное удмуртское блюдо очень похоже на китайские пельмени, а значит «наши народы очень похожи».

Финальный день работы делегации в республики стали переговоры с субъектами малого и среднего предпринимательства. С потенциальными партнёрами из Пекина провели переговоры 22 предпринимателей республики. Всего в зале отеля «Космос» за полтора часа проведено 45 В2В переговоров.

Гости Удмуртии познакомились со столицей на обзорной экскурсии «По следам Калашникова», которая завершилась церемонией возложения цветов у монумента Калашникова и Вечного огня. После чего делегация побывала в Музейно-выставочным комплексе имени М.Т. Калашникова.

Финальной точкой всей культурной программы стал Театр оперы и балета, где Китайская делегация не только попала за кулисы театра, но и насладилась сценами из балета «Щелкунчик».

