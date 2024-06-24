Подпорная стена обрушилась у дома №24 по улице Серова в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске у дома по улице Серова, 24 обрушилась подпорная стена. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев.

Об инциденте стало известно днём 24 июня. Мэр пояснил, что по предварительной информации, угрозы жителям и зданию нет, так как дом установлен на сваях, которые обвязаны бетонным ростверком.

Планируется, что 26 июня на место приедут сотрудники ООО «Экспертное бюро», которые все детально изучат и выявят проблемы. Пока Алексей Заметаев вместе с представителями управляющей компании решат, какие нужно провести первоначальные мероприятия.

«Единственная просьба для всех жителей этого дома, в первую очередь, не волноваться и максимально исключить доступ сюда детей, потому что никто не исключает осыпания и дальнейших подвижек грунта вместе со строительными конструкциями этой подпорной стены», — прокомментировал глава города.