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Подпорная стена обрушилась у дома №24 по улице Серова в Воткинске

20:06, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Подпорная стена обрушилась у дома №24 по улице Серова в Воткинске
20:06, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
839
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#дом
Фото: скриншот видео Алексея Заметаева
839
0

По предварительной информации, угрозы местным жителям и самому зданию нет

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске у дома по улице Серова, 24 обрушилась подпорная стена. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев. 

Об инциденте стало известно днём 24 июня. Мэр пояснил, что по предварительной информации, угрозы жителям и зданию нет, так как дом установлен на сваях, которые обвязаны бетонным ростверком.

Планируется, что 26 июня на место приедут сотрудники ООО «Экспертное бюро», которые все детально изучат и выявят проблемы. Пока Алексей Заметаев вместе с представителями управляющей компании решат, какие нужно провести первоначальные мероприятия. 

«Единственная просьба для всех жителей этого дома, в первую очередь, не волноваться и максимально исключить доступ сюда детей, потому что никто не исключает осыпания и дальнейших подвижек грунта вместе со строительными конструкциями этой подпорной стены», — прокомментировал глава города.   

20:06, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
839
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#дом