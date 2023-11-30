Обеспеченность населения Удмуртии качественной питьевой водой за 4 года повысилась на 4%

Ижевск. Удмуртия. За 4 года в Удмуртии более чем на 4% повысилась обеспеченность населения качественной питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В регионе в 2019 году началась реализация программы «Чистая вода», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

Министр строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов рассказал, что с того момента в Воткинске построили повысительную насосную станцию, а в поселке Новый Воткинского района появились водоочистные сооружения и новые сети. Помимо этого подрядные организации закольцевали систему водоснабжения верхней зоны Ижевска и села Октябрьский Завьяловского района.

В настоящий момент в Можге подходит к завершению масштабная модернизация системы водоснабжения. Все строительные работы планируется завершить в 2024 году. Также строители работают на станции подготовки воды «Кама-Ижевск», здесь они возводят сооружения повторного использования промывных вод. А в селах Камское и Кама Камбарского района идут реконструкция систем водоснабжения.

Благодаря всем этим работам в Удмуртии процент обеспеченности населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения повысился с 90,8% до 94,45%. В регионе планируют увеличить этот показатель до 96,3% к концу 2024 года.

На перспективу планируется решить вопрос с качеством водоснабжения в поселках Кез и Балезино. Отмечается, что это одна из самых важных проблем этих населенных пунктов.

Напомним, что реконструкция системы теплоснабжения в посёлке Новый Воткинского района вошла в число лучших практик России 2020 года в области энергосбережения в сфере ЖКХ.