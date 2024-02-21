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Медиагруппа «Комос-Медиа» получила благодарность от Института развития интернета

15:50, 21 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Медиагруппа «Комос-Медиа» получила благодарность от Института развития интернета
15:50, 21 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#КОМОС МЕДИА\n#Сусанин\n#нацпроект\n#Удмуртия заводит
Фото: ИА "Сусанин"
54
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Высокой оценки компания удостоилась за спецпроект «Удмуртия ЗАВОДит».

Ижевск. Удмуртия. Компания «Комос-Медиа» из Ижевска, являющаяся издателем информационного агентства «Сусанин», получила благодарность АНО «Институт развития интернета».

Высокой оценки компания удостоилась за успешную интеграцию тематик национальных проектов России в проект «Удмуртия заводит».

Напомним, на «Сусанине» уже вышел ряд материалов, в которых рассказывается история предприятий Удмуртии, их успехи в экспорте и импортозамещении, об уникальной продукции оборонного назначения и отдельных видах товаров народного потребления.

Этот раздел продолжит наполняться новыми материалами.

15:50, 21 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#КОМОС МЕДИА\n#Сусанин\n#нацпроект\n#Удмуртия заводит