В Удмуртии открыли движение по первому в республике арочному грунтонасыпному мосту

Удмуртия. В Кезском и Дебёсском районах Удмуртии завершён ремонт через реки Пызеп и Пыхта. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Качество выполненных работ проверила приёмочная комиссия в составе Управтодора, подрядчиков, независимого контроля, сотрудников Госавтоинспекции, а также представителя общественного совета при региональном Миндортрансе.

Мост через реку Пызем находится в Кезском районе. Старое сооружение на время работы было перекрыто, рядом для проезда предусмотрели временный объезд. Рабочие обновили 20 опор моста, заменили балки пролётов, установили барьерные ограждения, расширили проезжую часть и подходы к мосту. Также была сделана гидроизоляция и системы водоотведения.

«На мосту через реку Пызеп проверили водоотводные кюветы с железобетонным укреплением. Ранее на рабочей комиссии мы выявили факт некачественного выполнения данного вида работ. В течение двух недель подрядчик устранял замечания: полностью переделаны железобетонные укрепления кюветов. Все уклоны и параметры соответствуют нормативам. Можно констатировать, что на данном объекте работы полностью завершены», — рассказал начальник отдела организации, ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений «Управтодора» Максим Зоренко.

Второй отремонтированный мост находится в Дебёсском районе, он обеспечивает переправу через реку Пыхта. Ремонт здесь шёл с мая 2023 года. Рабочие разобрали старый деревянный мост, организовав временный объезд. Новый же мост является первым в Удмуртии арочнным грунтонасыпным сооружением. Такой мост удобен и экономичен в содержании.

В ходе работы было обустроено свайное основание, смонтированы арочные железобетонные строения, обеспечена их гидроизоляция. Дорожное покрытие на мосту и на подходах к нему выполнено из асфальтобетона. Проезжая часть выполнена из асфальтобетона.

«На данном объекте в ходе рабочей комиссии у нас замечаний не было. Тогда, по информации подрядчика, до завершения работ оставалось доделать лишь кюветы и установить барьерное ограждение. Сегодня мы видим, что все работы выполнены в полном объеме», — рассказала член Общественного совета при Миндортрансе Удмуртии Анастасия Карманова.

По обоим мостам открыто транзитное движение. Приёмочная комиссия дала положительное заключение по результатам работ. Гарантия на мосты составляет 8 лет, на асфальт — 5 лет.