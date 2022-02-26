Реконструкция системы теплоснабжения в посёлке Новый в Удмуртии вошла в число лучших практик России

Новый. Удмуртия. В Удмуртии реконструкция системы теплоснабжения в посёлке Новый Воткинского района вошла в число лучших практик России 2020 года в области энергосбережения в сфере ЖКХ. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, проект представлен в госдокладе Минэкономразвития страны «О состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в России в 2020 году».

Благодаря проведённой работе в посёлке в три раза сокращён объём потерь тепловой энергии при передаче по сетям, повышены качество горячей воды и надёжность работы всей теплосистемы населённого пункта.

Реконструкция выполнена за счёт средств концессионера и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Всего в 2020 году в мероприятия энергосбережения республики из внебюджетных источников было вложено 3,8 млрд руб. Таким образом, Удмуртия вошла в десятку лучших по объему вложений в стране. По количеству заключённых энергосервисных контрактов в 2020 году Удмуртия заняла первое место в стране.

«Говоря о результатах работы в 2021 году в данном направлении, только «Центром энергосбережения Удмуртской Республики» в рамках энергосервисного договора были проведены работы по установке 6000 энергоэффективных светодиодных светильников в восьми школах Ижевска», — говорится в сообщении.

Также в Удмуртии выполнено техническое перевооружение системы теплоснабжения школы в Югдоне Селтинского района с установкой газовой блочно-модульной котельной и подключением к ней здания детского сада. Новая блочно-модульная котельная построена для теплоснабжения здания начальной школы в деревне Оленье Болото Сарапульского района. Модернизирована система теплоснабжения специализированной спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту в Ижевске. В рамках госпрограммы по энергосбережению в Завьяловском районе модернизированы сети уличного освещения.

Общий годовой экономический эффект от реализации всех вышеперечисленных проектов составил 7,6 млн руб.