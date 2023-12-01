В 2024 году по нацпроекту в районах Удмуртии отремонтируют 42 участка дорог

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году по нацпроекту в районах Удмуртии планируется ремонт на 42 дорожных объектах, общей протяженностью более 33 км. В 2023 году отремонтировали дороги на 48 объектов, протяженность которых составила почти 30 км. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

В Удмуртии по национальному проекту Безопасные качественные дороги (БКД), инициированного Президентом России Владимиром Путиным, с 2021 года обновили более 200 участков уличных дорог сёл, деревень и районных центров. Общая протяжённость отремонтированных дорог составила более 140 км.

Так, например, в деревне Оленье Болото Сарапульского района отремонтировали сразу три улицы – Молодёжную, Пушкинскую и улицу Мира. Протяжённость отремонтированных улиц составила более километра, кроме того, это основная дорога, проходящая через всю деревню, которая ведёт к значимым социальным объектам.

«В этой деревне центральные улицы всегда были в асфальте. Он был уложен здесь давно и ремонт проводился очень редко. Так что дорога со временем сильно разрушилась. В этом году мы решили полностью ее обновить, поскольку она для людей основная. Кроме того, в деревне работает дом престарелых, к которому нужен хороший подъездной путь, что мы и сделали. А еще это транзитная дорога, которая связывает две трассы - Костино-Камбарка и Сарапул-Каракулино. В следующем году проведем большой ремонт улицы Советская в селе Мостовое», – рассказал начальник отдела дорожной деятельности Администрации Сарапульского района Александр Шикшинский.

Школы, детские сады, больницы и ФАПы – те социальные учреждения, которые становятся важными факторами при принятии решения, какую дорогу будут ремонтировать по нацпроекту. Также при выборе влияют обращения жителей в муниципалитеты.

Участниками БКД по традиции станут: Селтинский, Камбарский, Малопургинский, Вавожский, Якшур-Бодьинский, Шарканский, Увинский, Игринский, Можгинский, Сарапульский, Завьяловский и Воткинский районы республики.

Подробнее о ходе работ, новостях и объектах ремонта по нацпроекту БКД - в официальной группе «Дороги Удмуртской Республики».