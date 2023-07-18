К началу биатлонного сезона в Уве построят современное стрельбище

Ува. Удмуртия. В Уве в 2023 году построят современное стрельбище для развития детского биатлона. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Спортивный объект создадут в рамках реализации проекта «Кубок Черезова» Федерации биатлона Удмуртии. Напомним, что планы по строительству пневматических стрельбищ в Уве и деревне Адам Глазовского района обсуждались в мае 2022 года.

Заместитель председателя Госсовета Удмуртии Иван Черезов сообщил, что в селе уже готовится площадка для строительства объекта. Стрельбище планируется открыть к началу биатлонного сезона. Щиты, мишени, стойки, упоры, спортивные винтовки и всю необходимую материальную базу предоставит Федерация биатлона Удмуртии.

Отмечается, что в настоящий момент в секции биатлона в Уве занимаются около 60 детей от 8 до 16 лет. С ними работают 2 тренера.

«В Увинском районе очень сильные тренеры, и дети занимаются в секции на постоянной основе. Будем дальше совместно работать над развитием детского биатлона в республике», — заявил председатель постоянной комиссии по физической культуре, спорту и молодёжной политике Госсовета Удмуртии Иван Черезов.