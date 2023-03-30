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Удмуртия вошла в тройку лидеров по надою молока в ПФО в 2022 году

15:25, 30 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртия вошла в тройку лидеров по надою молока в ПФО в 2022 году
15:25, 30 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#молоко\n#яйца\n#рейтинг
Фото: unsplash.com (Anita Jankovic)
42
0

Также в республике увеличилось количество снесенных курицами яиц.

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году сельхозорганизации Удмуртии получили 968 тыс. т молока. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

В регионе животноводство является приоритетной отраслью. За прошедший год надой молока на одну корову в сельхозорганизациях увеличился на 4,9% — на 44 тыс. т. Удмуртия заняла третье место по надою молока в Приволжском федеральном округе. 

Также на 2,2% стала выше яйценоскость кур-несушек. В 2022 году сельхозпроизводители Удмуртии получили 1 095 млн яиц, что на 10,7 млн штук больше, чем в 2021 году. В результате республика заняла шестую строчку рейтинга по производству яиц в Приволжье.

Производство скота и птицы на убой в регионе уменьшилось на 5,8 тыс. тонн и составило 183 тыс. тонн. Таким образом в еще одном рейтинге в ПФО Удмуртия заняла 7 место. 

15:25, 30 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#молоко\n#яйца\n#рейтинг