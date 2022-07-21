В трех пришкольных лагерях Кизнерского района детей кормили испортившимися продуктами

Кизнер. Удмуртия. Прокуратура Кизнерского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в пришкольных лагерях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В лагерях школ Бемыжская, Вичурская и Старокармыжская во время готовки еды для детей повара использовали запрещенный уксус, продукты ненадлежащего качества и с истекшим сроком годности.

Также сотрудники образовательных учреждений с нарушением требований брали не полные суточные пробы приготовленных блюд. Помимо этого прокуратура нашла посуду со сколами и непромаркированный инвентарь.

В результате проверки руководителям школ внесены представления. 9 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Начальников пришкольных лагерей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.7 КоАП России («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»). Виновным лицам назначены штрафы по 3 тыс. рублей.

Все выявленные нарушения уже устранены.