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В трех пришкольных лагерях Кизнерского района детей кормили испортившимися продуктами

10:15, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
В трех пришкольных лагерях Кизнерского района детей кормили испортившимися продуктами
10:15, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
21
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#Кизнер\n#Удмуртия\n#школы\n#лагерь\n#еда\n#нарушения
Фото: twenty20.com
21
0

Также в еду добавляли запрещенный уксус.

Кизнер. Удмуртия. Прокуратура Кизнерского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в пришкольных лагерях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В лагерях школ Бемыжская, Вичурская и Старокармыжская во время готовки еды для детей повара использовали запрещенный уксус, продукты ненадлежащего качества и с истекшим сроком годности. 

Также сотрудники образовательных учреждений с нарушением требований брали не полные суточные пробы приготовленных блюд. Помимо этого прокуратура нашла посуду со сколами и непромаркированный инвентарь.

В результате проверки руководителям школ внесены представления. 9 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Начальников пришкольных лагерей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.7 КоАП России («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»). Виновным лицам назначены штрафы по 3 тыс. рублей.

Все выявленные нарушения уже устранены.

10:15, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
21
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#школы\n#лагерь\n#еда\n#нарушения