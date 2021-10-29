В деятельности муниципалитетов Удмуртии в 2021 году выявлено 51 нарушение санитарного благополучия

Основной вид проступка — захламление вверенной территории.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2021 год провели 69 плановых проверок муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Сотрудники управления регионального Роспотребнадзора выясняли, как хорошо муниципальные образования обеспечивают санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

В ходе проверок выявлены некоторые нарушения санитарного законодательства:

- территории кладбищ были захламлены и на них не проводились дератизационные и акарицидные обработки;

- не были оборудованы площадки для контейнеров или они оказывались захламлены. Не проводилась дезинфекция и дезинсекция;

- родники не благоустраивали и не было контроля качества воды в них;

- не выполнялась обработка от клещей и грызунов в парках, скверах и на стадионах.

По итогу проверок в отношении хозяйствующих субъектов составлен 51 протокол об административном правонарушении. Главы муниципальных образований должны устранить выявленные нарушения.