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В деятельности муниципалитетов Удмуртии в 2021 году выявлено 51 нарушение санитарного благополучия

09:40, 29 октября, 2021
Екатерина Сентемова
В деятельности муниципалитетов Удмуртии в 2021 году выявлено 51 нарушение санитарного благополучия
09:40, 29 октября, 2021
Екатерина Сентемова
880
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#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#проверки\n#муниципалитеты\n#нарушения
Фото: twenty20.com
880
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Основной вид проступка — захламление вверенной территории.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2021 год провели 69 плановых проверок муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Сотрудники управления регионального Роспотребнадзора выясняли, как хорошо муниципальные образования обеспечивают санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

В ходе проверок выявлены некоторые нарушения санитарного законодательства:

- территории кладбищ были захламлены и на них не проводились дератизационные и акарицидные обработки; 

- не были оборудованы площадки для контейнеров или они оказывались захламлены. Не проводилась дезинфекция и дезинсекция;

- родники не благоустраивали и не было контроля качества воды в них; 

- не выполнялась обработка от клещей и грызунов в парках, скверах и на стадионах. 

По итогу проверок в отношении хозяйствующих субъектов составлен 51 протокол об административном правонарушении. Главы муниципальных образований должны устранить выявленные нарушения.

09:40, 29 октября, 2021
Екатерина Сентемова
880
0
#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#проверки\n#муниципалитеты\n#нарушения
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