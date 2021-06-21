Снижение шума на улицах Германии, один из лучших водителей трамвая из Ижевска и лидеры по продаже алкоголя

О чем говорили в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Первый рабочий день недели мы, как всегда, начинаем с новостей за минувшие выходные.

В пятерке лучших

На всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший водитель трамвая" участник из Удмуртии занял 5 место. Об этом пишет пресс-служба “ИжГЭТ”.

Как сообщает администрация Ижевска, на конкурс заявились 36 водителей из 29 городов России. В течение 3 дней участники демонстрировали свои знания и мастерство в вождении трамвая, а также в культуре обслуживания пассажиров. Водитель трамвая № 9 из Удмуртии Павел Гнусов вошёл в пятёрку лучших, заняв 5 место.

Спасибо врачам

Заместитель председателя правительства Удмуртской республики Анатолий Строков в день медицинского работника поблагодарил всех причастных к его излечению от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в “Инстаграм”.

29 июня 2020 года Анатолий заболел коронавирусом. Он не мог ходить и дышал с помощью аппарата, потому что легкие были поражены на 90%. За 2,5 месяца мужчина пережил 2 реанимации, также у него начались осложнения на желудочно-кишечный тракт.

Но врачи смогла поставить Анатолия на ноги, за что он их сердечно благодарит.

Братишки ищут дом

Котики Степа и Прошка очень любят ласку и покушать. По началу братья будут немного стеснительны к новым людям, но как только привыкнут, станут белыми и пушистыми. Правда Степа иногда любит покусаться, но это от большой любви.

Лидируем во всем

В 2021 году Москва стала лидером по употреблению алкоголя. Об этом пишут “Известия”.

С начала 2021 года жители столицы приобрели 6,4 млн декалитров водки, коньяка, шампанского, вина и других спиртосодержащих напитков.

В Московской области жители приобрели 6 млн, а в Санкт-Петербурге 3,37 млн декалитров.

Стало известно, что в Москве жители больше всего любят шампанское, вино и коньяк, а в Московской области в основном покупают водку.

В десятку регионов, где любят спиртное, также вошли Свердловская область (2,34 млн), Краснодарский край (2,16 млн), Татарстан (1,63 млн), Нижегородская область (1,62 млн), Башкирия (1,48 млн), Челябинская (1,5 млн) и Ленинградская (1,3 млн) области.

Меньше всего алкоголя покупают в Ингушетии (6 тыс.), Чечне (11 тыс.) и Чукотке (28,7 тыс.).

Слишком громко

Немецкие законодатели хотят ограничить уровень шума на дорогах и запретить езду по выходным. Об этом пишет “Российская газета”.

Нижняя палата парламента Германии планирует ужесточить требования к уровню шума, производимого мотоциклами новых моделей до 80 децибелов. За "технические манипуляции с двигателями" мотоциклов немецкие законодатели собираются ввести более высокие штрафы, а также запретить передвижение на мотоциклах по праздникам и на выходных.

На прошедших выходных около 8 тыс. байкеров уже выразили свое недовольство и провели "протестный заезд" по немецким городам Фехта и Ольденбург.