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Снижение шума на улицах Германии, один из лучших водителей трамвая из Ижевска и лидеры по продаже алкоголя

09:04, 21 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Снижение шума на улицах Германии, один из лучших водителей трамвая из Ижевска и лидеры по продаже алкоголя
09:04, 21 июня, 2021
Екатерина Сентемова
1567
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трамвай\n#водители\n#мотоциклы\n#коронавирус\n#шум\n#алкоголь
Фото: pixabay.com
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О чем говорили в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Первый рабочий день недели мы, как всегда, начинаем с новостей за минувшие выходные. 

В пятерке лучших 

На всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший водитель трамвая" участник из Удмуртии занял 5 место. Об этом пишет пресс-служба “ИжГЭТ”. 

Как сообщает администрация Ижевска, на конкурс заявились 36 водителей из 29 городов России. В течение 3 дней участники демонстрировали свои знания и мастерство в вождении трамвая, а также в культуре обслуживания пассажиров. Водитель трамвая № 9 из Удмуртии Павел Гнусов вошёл в пятёрку лучших, заняв 5 место. 

Спасибо врачам 

Заместитель председателя правительства Удмуртской республики Анатолий Строков в день медицинского работника поблагодарил всех причастных к его излечению от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в “Инстаграм”. 

29 июня 2020 года Анатолий заболел коронавирусом. Он не мог ходить и дышал с помощью аппарата, потому что легкие были поражены на 90%. За 2,5 месяца мужчина пережил 2 реанимации, также у него начались осложнения на желудочно-кишечный тракт. 

Но врачи смогла поставить Анатолия на ноги, за что он их сердечно благодарит. 

Братишки ищут дом 

Котики Степа и Прошка очень любят ласку и покушать. По началу братья будут немного стеснительны к новым людям, но как только привыкнут, станут белыми и пушистыми. Правда Степа иногда любит покусаться, но это от большой любви. 

 

Лидируем во всем 

В 2021 году Москва стала лидером по употреблению алкоголя. Об этом пишут “Известия”. 

С начала 2021 года жители столицы приобрели 6,4 млн декалитров водки, коньяка, шампанского, вина и других спиртосодержащих напитков.  

В Московской области жители приобрели 6 млн, а в Санкт-Петербурге 3,37 млн декалитров. 

Стало известно, что в Москве жители больше всего любят шампанское, вино и коньяк, а в Московской области в основном покупают водку. 

В десятку регионов, где любят спиртное, также вошли Свердловская область (2,34 млн), Краснодарский край (2,16 млн), Татарстан (1,63 млн), Нижегородская область (1,62 млн), Башкирия (1,48 млн), Челябинская (1,5 млн) и Ленинградская (1,3 млн) области. 

Меньше всего алкоголя покупают в Ингушетии (6 тыс.), Чечне (11 тыс.) и Чукотке (28,7 тыс.). 

Слишком громко 

Немецкие законодатели хотят ограничить уровень шума на дорогах и запретить езду по выходным. Об этом пишет “Российская газета”

Нижняя палата парламента Германии планирует ужесточить требования к уровню шума, производимого мотоциклами новых моделей до 80 децибелов. За "технические манипуляции с двигателями" мотоциклов немецкие законодатели собираются ввести более высокие штрафы, а также запретить передвижение на мотоциклах по праздникам и на выходных.  

На прошедших выходных около 8 тыс. байкеров уже выразили свое недовольство и провели "протестный заезд" по немецким городам Фехта и Ольденбург. 

09:04, 21 июня, 2021
Екатерина Сентемова
1567
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трамвай\n#водители\n#мотоциклы\n#коронавирус\n#шум\n#алкоголь